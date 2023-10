Rallye prend acte des conditions de la restructuration de Casino et de sa perte de contrôle du groupe

18 octobre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA : * RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO * LE CA DE RALLYE RÉUNI CE JOUR A PRIS CONNAISSANCE DES TERMES DÉTAILLÉS DE LOCK-UP CONCLU PAR CASINO LE 5 OCTOBRE 2023 RELATIVEMENT À SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE * PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE L'APPORT EN FONDS PROPRES DU CONSORTIUM ET DE CERTAINS CRÉANCIERS * PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE LA CAPITALISATION DE L'INTÉGRALITÉ DE LA DETTE NON-SÉCURISÉE DU GROUPE ET DE LA CAPITALISATION D'UNE PARTIE DE SA DETTE SÉCURISÉE * PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE LA DILUTION MASSIVE DES ACTIONNAIRES DE CASINO QUI EN RÉSULTERAIT AVEC, CORRÉLATIVEMENT, LA PERTE DU CONTRÔLE DE CASINO PAR RALLYE * RALLYE ENTEND PRÉSERVER SON PRINCIPAL ACTIF CONFORMÉMENT À SON INTÉRÊT SOCIAL ET APPORTER SON SOUTIEN, EN SA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE * LA CONCILIATION OUVERTE LE 19 MAI 2023 AU BÉNÉFICE DE RALLYE ARRIVE À EXPIRATION LE 19 OCTOBRE 2023 ET RALLYE CONTINUE D'ÊTRE SOUMISE AUX ENGAGEMENTS DE SON PLAN DE SAUVEGARDE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)