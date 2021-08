Rallye : Neuville, roi sur ses terres

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Nul n'est prophète en son pays, c'est ce que pourrait se dire Thierry Neuville. Le pilote Huyndai s'est imposé ce week-end lors du rallye d'Ypres comptant pour le championnat du monde des rallyes. La marque coréenne fait coup double en plaçant une deuxième voiture sur le podium avec l'Irlandais Craig Breen second. Une épreuve qui s'est d'ailleurs terminée sur le mythique circuit de Spa-Franchorchamps avec la Power Stage. Spéciale qui a vu Ott Tanak s'imposer et empocher les cinq points accordés.

C'est le jeune finlandais Kalle Rovanpera qui complète le podium avec sa Toyota.

Un rallye marqué par de spectaculaires sorties de route à l'instar d'Adrien Fourmaux et de Takamoto Katsuta, victimes de violents crashs et de plusieurs tonneaux.

Au classement général, Thierry Neuville remonte à la deuxième place à égalité de point avec Elfyn Evans (124 points). Le Belge refait une partie de son retard sur Sébastien Ogier seulement cinquième de cette épreuve (162 unités).