Rallye d'Estonie : Rovanperä en route vers la victoire

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Kalle Rovanperä est en tête du classement général à l'issue de la Spéciale 18 du Rallye d'Estonie. Le pilote Toyota a largement devancé les pilotes Hyundai Craig Breen (+50''7) et Thierry Neuville (+1'20''9) et pourrait devenir le plus jeune vainqueur d'une épreuve WRC à 20 ans. Le grand perdant de cette journée est Ott Tanak. L'Estonien, qui roulait sur ses terres, a survolé les sept premières spéciales avant de se faire piéger dans le Tartu 2 de l'ES 18. Sébastien Ogier a terminé quatrième avec le dernier scratch de la journée, 18 secondes derrière Neuville au général. Pierre-Louis Loubet se place lui aussi dans le Top 7 avant les six dernières étapes dominicales.