Ralentissement des créations d'emplois en octobre aux Etats-Unis, le taux de chômage remonte à 3,9%

Crédit photo © Reuters

par Lucia Mutikani WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'emploi aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en octobre, en partie en raison des grèves portées par le syndicat de l'automobile United Auto Workers (UAW) qui ont fait reculer la main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier, et l'inflation des salaires a également décéléré, signes d'un assouplissement des conditions du marché de l'emploi. Le rapport mensuel du département du Travail, publié vendredi et particulièrement surveillé par la Réserve fédérale américaine (Fed), a recensé 150.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000. L'économie doit créer environ 100.000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Le chiffre des créations d'emplois de septembre a été révisé pour faire apparaître 297.000 postes créés contre une estimation initiale de 336.000. L'emploi dans le secteur manufacturier a reculé de 35.000 après une hausse de 14.000 en septembre. Le bureau du département américain du Travail a indiqué la semaine dernière qu'au moins 30.000 salariés affiliés à l'UAW étaient en grève pendant la période où l'enquête a été menée. Les grèves se sont interrompues depuis, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux chiffres de l'emploi pour le mois de novembre. Le taux de chômage aux Etats-Unis est remonté à 3,9% en octobre contre 3,8% le mois précédent. Le salaire horaire moyen a, quant à lui, augmenté de 0,2% en octobre, comme en septembre, et sa progression en rythme annuel atteint 4,1% (+4,2% en septembre et +4,0% pour le consensus). LA FIN DE LA HAUSSE DES TAUX ? Le rapport du département du Travail pourrait renforcer les anticipations des marchés financiers selon lesquelles la Fed en a fini avec le relèvement de ses taux d'intérêt dans l'actuel cycle de resserrement monétaire. Mercredi, la Fed a décidé de laisser inchangés ses taux, tout en n'excluant pas de nouvelles hausses du coût du crédit, soulignant notamment la résistance de l'économie. Sur les marchés financiers, le taux à dix ans américain accentue son repli après la publication du rapport sur l'emploi, tandis que les futures sur les indices actions à Wall Street montent. Le marché du travail est le principal moteur de cette résistance, le produit intérieur brut (PIB) ayant enregistré un taux de croissance annualisé de près de 5% au troisième trimestre. Même si les pressions salariales s'atténuent en raison de l'abondance de la main-d'oeuvre et de la diminution du nombre de personnes changeant d'emploi, la croissance annuelle du salaire horaire moyen reste supérieure aux 3,5% qui, selon les économistes, sont compatibles avec l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. Les salaires n'ont pas été le principal moteur de l'inflation, mais certains économistes estiment que les contrats récemment signés, notamment par l'UAW, les pilotes de ligne et le syndicat représentant les salariés d'UPS, pourraient compliquer la lutte de la Fed contre l'inflation. Selon eux, la récente hausse de la productivité des salariés ne suffira pas à compenser les revalorisations salariales, l'économie étant désormais essentiellement tournée vers les services. D'autres économistes ne partagent toutefois pas cette opinion, affirmant que les contrats records ne constitueront un problème en matière d'inflation salariale que si la Fed augmente trop les taux d'intérêt et étouffe la demande. (Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)