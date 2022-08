Rakesh Jhunjhunwala, le 'Warren Buffet de l'Inde', meurt à 62 ans

par Rupam Jain et M. Sriram

BOMBAY (Reuters) - L'investisseur Rakesh Jhunjhunwala, surnommé le "Warren Buffett de l'Inde" dont la fortune est estimée à six milliards de dollars, est décédé tôt dimanche à l'âge de 62 ans, selon sa famille.

Simple comptable à l'origine, originaire de l'État du Rajasthan, Rakesh Jhunjhunwala avait commencé à investir en Bourse alors qu'il était à l'université. Il avfaait ensuite dirigé une société de Bourse, RARE Enterprises.

"Rakesh-ji est décédé entouré de sa famille et de ses proches collaborateurs", a déclaré un membre de la famille à Reuters, utilisant une formulation marquant le respect.

La cause du décès n'a pas été immédiatement annoncée.

Promoteur de la toute nouvelle compagnie aérienne indienne, l'ultra low-cost Akasa Air, Rakesh Jhunjhunwala était apparu il y a quelques jours lors de son lancement public.

Il avait notamment investi dans des sociétés appartenant au groupe Tata, l'un des plus grands conglomérats de l'Inde. Il s'agit notamment de Tata Motors, du fabricant de montres Titan, de Tata Communications et d'Indian Hotels Co, qui gère les hôtels Taj.

Parmi les autres investissements figurent Indiabulls Housing Finance, Star Health Insurance et Federal Bank.

(Reportage Rupam Jain et M. Sriram à Bombay, Mrinmay Dey à Bengalore, version française Jean-Michel Bélot)