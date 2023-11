Raid nocturne contre une ville de l'est de la RDC, 14 morts

BENI, République démocratique du Congo, 24 novembre (Reuters) - A u moins 14 personnes ont été tuées jeudi soir dans une attaque attribuée à des islamistes armés contre une ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré vendredi un maire, un représentant de la société civile et un rescapé. Les assaillants semblent être des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), un mouvement ougandais basé dans l'est de la RDC et ayant prêté allégeance au groupe Etat islamique. Les ADF attaquent régulièrement des villages, parfois à la machette. Le maire de la ville d'Oicha, dans la province congolaise du Nord-Kivu, a dit à Reuters que les ADF avaient tué des civils à l'aide d'armes blanches et d'armes à feu avant de s'enfuir. "A l'heure actuelle, le calme est revenu dans le secteur même si les habitants ont peur", a dit Nicolas Kikuku. L'attaque est survenue alors qu'il faisait nuit et a surpris les habitants, ont déclaré un représentant de la société civile, Marcel Nzanzu, et un rescapé, Dieudonné Kakule. (Reportage Erikas Mwisi Kambale, rédigé par Anait Miridzhanian, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)