Raid italo-américain contre Cosa nostra, 17 interpellations

ROME, 8 novembre (Reuters) - Sept personnes ont été arrêtées en Italie et dix aux États-Unis à la suite d'une opération menée par des policiers italiens et américains contre des membres présumés de la mafia sicilienne, a annoncé mercredi la police italienne. Ces arrestations interviennent après deux ans d'enquête visant les membres de la famille Gambino de New York et certains de ses associés siciliens, précise la police. L'enquête a révélé "la solidité des relations existantes" entre New York et les mafieux siciliens, et "l'intérêt des Américains pour les affaires organisationnelles de la Cosa nostra sicilienne", selon le communiqué. Les Gambino sont l'une des cinq familles de la mafia italo-américaine établies à New York. Les accusations portées contre les membres de la famille concernent des meurtres, des prêts usuraires et le trafic de stupéfiants. Selon la police, les suspects italiens ont été inculpés d'association mafieuse et d'autres délits similaires tandis que les personnes arrêtées aux États-Unis ont été inculpées d'association criminelle, d'extorsion, d'incendie criminel, de conspiration et de truquage d'appels d'offres. (Reportage Alvise Armellini ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Stéphane Brosse)