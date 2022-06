Rafael Nadal toujours Roi à Roland Garros !

par Emile Brehant (iDalgo)

Peut-on vraiment parler de surprise lorsque l'homme aux 13 titres à la Porte d'Auteuil aborde un match sur la terre battue parisienne ? Ce mardi soir face au numéro un mondial, Rafael Nadal et sa préparation tronquée pour le tournoi s'en est finalement sorti face au Serbe, et avec la manière. Au bout de la nuit et de 4h12 de jeu, l'Espagnol l'a emporté sur Djokovic en s'imposant en 4 sets 6-2, 4-6, 6-2, 7-6.

Incapable de prendre totalement dessus sur un Nadal très agressif, Djoko sort dès les quarts de finale et laisse Rafa filer dans le dernier carré. Le Roi des lieux y retrouvera Zverez, tombeur d'Alcaraz plus tôt dans la journée.