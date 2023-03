Rafael Grossi vers une reconduction à la tête de l'AIEA

VIENNE, 10 mars (Reuters) - Le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a approuvé vendredi la reconduction pour un deuxième mandat de quatre ans de l'Argentin Rafael Grossi au poste de directeur général de l'organisation, a-t-on appris auprès de diplomates présents à la réunion à huis clos.

Le conseil, composé de 35 pays membres, a approuvé ce choix par acclamation, ce qui signifie qu'aucun vote formel n'a été organisé et qu'aucun pays ne s'y est opposé, ont dit ces diplomates. La décision doit désormais être entérinée par la conférence générale de l'AIEA, réunion annuelle de tous les pays membres chaque automne. (Rédigé par François Murphy, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)