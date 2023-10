Quinze Français tués dans les attaques du Hamas en Israël - Colonna

PARIS (Reuters) - Quinze Français ont été tués dans les attaques du Hamas en Israël, selon un nouveau bilan fourni vendredi par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. La France compte désormais également 16 personnes portées disparues, dont une "partie est peut-être otage" du groupe islamiste palestinien, a ajouté Catherine Colonna sur France 5. "Les autorités israéliennes ont elles-mêmes peu d'informations. Nous n'avons pas bcp d'informations fiables", a-t-elle expliqué. La cheffe de la diplomatie française a précisé qu'un deuxième vol rapatriant des Français d'Israël atterrirait vendredi soir à Paris et que deux à trois vols seraient organisés chaque jour à partir du week-end. Catherine Colonna a ajouté qu'elle se rendrait dimanche en Israël et dans d'autres pays de la région avec l'objectif "de contribuer à ce que la région ne s'embrase pas". "Il y a un risque à prendre en compte", a-t-elle estimé en jugeant "indispensable de restaurer un horizon politique, une dynamique de paix" tout en réaffirmant qu'"Israël a le droit de se défendre après des attaques abominables". (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)