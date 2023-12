Quelque 170 Rohingyas débarquent en Indonésie

JAKARTA (Reuters) - Quelque 170 Rohingyas sont arrivés samedi en Indonésie, a déclaré le chef d'une communauté de pêcheurs locale, alors que plus d'un millier de Rohingyas sont arrivés dans le pays ces dernières semaines. Chaque année, entre novembre et avril, lorsque les mers sont plus calmes, des Rohingyas - minorité musulmane persécutée en Birmanie - s'embarquent sur des bateaux en bois pour la Thaïlande, le Bangladesh, la Malaisie ou l'Indonésie. Miftah Cut Ade, chef de la communauté de pêcheurs d'Aceh, située à l'extrême ouest de l'Indonésie, a déclaré à Reuters que le bateau transportant des Rohingyas, principalement des femmes et des enfants, avait accosté samedi peu avant l'aube. L'Indonésie n'est pas signataire de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés, mais elle a l'habitude d'accueillir des réfugiés lorsqu'ils arrivent sur ses côtes. Depuis des années, Les Rohingyas quittent la Birmanie, où les gouvernements successifs, majoritairement bouddhiste, refusent de les reconnaître. Près d'un million de Rohingyas vivent dans des camps de réfugiés au Bangladesh, la plupart d'entre eux ayant fui la répression militaire en Birmanie en 2017. (Reportage Ananda Teresia, rédigé par Kate Lamb; version française Camille Raynaud)