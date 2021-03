Quatre syndicats plaident pour la création d'une commission sur l'avenir d'EDF

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Quatre fédérations syndicales ont demandé lundi à Emmanuel Macron la création d'une commission sur l'avenir d'EDF, estimant que l'actuel projet de réorganisation du groupe mérite une "concertation" et un "véritable débat démocratique".

Le plan Hercule de réorganisation d'EDF, qui suscite une vive opposition des syndicats, prévoit de séparer les activités du groupe entre trois entités distinctes : un EDF "Bleu" pour le parc nucléaire et une branche "Azur" pour l'hydroélectricité - qui pourraient être intégralement renationalisées -, ainsi qu'un "EDF Vert" pour les énergies renouvelables, la distribution et la commercialisation, dont le capital serait ouvert.

Dans un communiqué, l'intersyndicale CGT – CFE CGC – CFDT – FO juge possible un projet alternatif "qui pourra véritablement assurer l’avenir d’EDF et de ses missions de service public qui sont au coeur de la souveraineté et de l’ambition climatique de la nation".

"L’intersyndicale demande la création d’une commission chargée d’établir le diagnostic de la situation d’EDF, de faire le bilan de 20 ans de dérégulation du marché de l’électricité et de proposer des pistes pour bâtir l’avenir d’EDF", poursuit le communiqué.

Les syndicats souhaitent que cette commission soit placée sous l’égide du Haut-Commissariat au Plan, ce qui permettra, disent-ils, d'associer l’État, la direction de l'entreprise, les organisations syndicales et des représentants de la Nation tout en s'appuyant sur différentes expertises.

Si elle voyait le jour, cette commission devrait remettre ses recommandations avant l'été, ajoutent les syndicats.

(Claude Chendjou)