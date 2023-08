Quatre soldats syriens tués dans une attaque israélienne à Damas

(Reuters) - Une attaque de missile israélienne menée dans les environs de Damas a tué quatre soldats, blessé quatre autres personnes et causé des "dommages matériels", a rapporté lundi un média d'Etat syrien, citant des sources militaires. "A environ 2H20 ce matin, l'ennemi israélien a lancé une agression aérienne depuis le plateau du Golan occupé, ciblant certains lieux dans les environs de la ville de Damas", a indiqué la source militaire. Les systèmes syriens de défense aérienne ont intercepté et abattu deux missiles israéliens, a affirmé la source militaire à l'agence de presse SANA. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué que deux autres combattants, issus de milices non-syriennes proches de Damas, ont été tués dans les attaques. Depuis 2011 et le début de la guerre civile, la Syrie reçoit de l'aide militaire de l'Iran et la Russie notamment. Israël mène depuis des années des attaques en Syrie contre ce qu'il dénonce comme des cibles liées à l'Iran, dont l'influence dans le pays est grandissante depuis que Téhéran soutient le régime de Bachar al Assad face aux rebelles. Les milices pro-iraniennes, menées par le Hezbollah libanais, occupent de larges territoires dans l'est, le sud et le nord de la Syrie ainsi que dans plusieurs quartiers autour de Damas. (Reportage par Yomna Ehab et Alaa Swilam; version française Zhifan Liu)