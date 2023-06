Quatre personnes abattues par des Palestiniens près d'une colonie en Cisjordanie

Crédit photo © Reuters

PRES DE LA COLONIE D'ELI, Cisjordanie (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées et quatre autre ont été blessées mardi au cours d'une attaque menée par deux Palestiniens près d'une colonie de peuplement juif en Cisjordanie occupée, ont annoncé les services d'urgence israéliens, une attaque présentée par le Hamas comme une réponse à l'opération conduite la veille par Israël à Djénine. Selon l'armée israélienne, un des tireurs a été "neutralisé" par un civil, ce qui n'a pas été confirmé de source palestinienne, et un autre homme a été tué à Tubas, une localité située dans les environs du lieu où l'attaque a été commise. Elle est intervenue au lendemain d'une opération conduite à Djénine par des commandos israéliens appuyés par un hélicoptère et dans laquelle six Palestiniens ont péri. Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Police, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à lancer une opération d'envergure en Cisjordanie et a recommandé aux colons installés en territoire palestinien de porter une arme. La chaîne de télévision publique Kan rapporte que les quatre personnes tuées sont toutes de nationalité israélienne et qu'elles ont été tuées par des hommes armés qui ont ouvert le feu en direction d'un restaurant et d'une station-service située en bord de route. Des images de vidéo-surveillance dont Reuters n'a pu confirmer l'authenticité montrent deux hommes dont un au moins porte une arme automatique. Selon le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et qui dispose d'un réseau de combattants disséminés en Cisjordanie, un des tireurs, au moins, est issu de sa branche armée. (Reportage Ammar Awad, avec Maayan Lubell, Rami Amichay, Nidal al Mughrabi, Ali Sawafta, version française Tangi Salaün et Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)