Quatre personnes abattues par des Palestiniens près d'une colonie en Cisjordanie

Quatre personnes abattues par des Palestiniens près d'une colonie en Cisjordanie













JERUSALEM, 20 juin (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées mardi au cours d'une attaque menée par deux Palestiniens près d'une colonie de peuplement juif en Cisjordanie occupée, ont annoncé les services d'urgence israéliens. L'armée israélienne a dit avoir "neutralisé" l'un des deux tireurs et avoir lancé une opération pour retrouver le second. Selon la télévision israélienne, l'assaillant est mort. Les services ambulanciers ont fait état de quatre blessés en plus des quatre personnes tuées dans l'attaque. Lundi, une opération militaire israélienne en Cisjordanie appuyée par des hélicoptères de combat a fait six morts dans les rangs palestiniens, dont un adolescent. (Reportage de Maayan Lubell, version française Tangi Salaün)