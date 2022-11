Quatre Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie

(Actualisé avec nouveau bilan)

RAMALLAH, Cisjordanie, 3 novembre (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont abattu quatre Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie occupée, a annoncé jeudi le ministère palestinien de la Santé.

La police a tiré jeudi sur un Palestinien qui a poignardé un policier lors d'une fouille dans la Vieille Ville de Jérusalem. L'agresseur présumé était un habitant de Jérusalem-Est, selon la police israélienne.

Selon des sources médicales, un policier a reçu des coups de couteau tandis qu'un autre a été blessé par balles. Des balles perdues selon les médias israéliens.

A Djénine, l'armée israélienne a tué un militant du Djihad islamique, ont rapporté des responsables locaux.

Un autre Palestinien a été tué dans cette ville du nord de la Cisjordanie et quatre autres ont été blessés par l'armée, selon le ministère de la Santé palestinien.

Mercredi soir, l'armée israélienne a mené une opération à Beit Duqu, un village cisjordanien, après qu'un Palestinien a mené une attaque à la voiture bélier et au couteau, blessant un officier israélien. L'homme avait été "neutralisé".

Un Palestinien de 45 ans a été tué lors de heurts entre les forces de sécurité et des manifestants qui leur ont jeté des pierres et des cocktails Molotov. L'armée israélienne a indiqué avoir répliqué à balles réelles. (Reportage Ali Sawafta et Henriette Chacar, version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)