Quatre morts lors d'un nouveau rassemblement anti-Onu en RDC

BUKAVU, République démocratique du Congo (RDC) (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées mercredi à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), par la chute d'un câble électrique touché par des tirs de sommation des forces de sécurité lors d'un nouveau rassemblement hostile à la mission des Nations unies dans le pays, ont rapporté les autorités.

Trois casques bleus et au moins douze civils ont trouvé la mort mardi dans les villes de Goma et Butembo lors de manifestations contre la Monusco (Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo), accusée d'inertie et d'inefficacité face aux violences des milices armées.

Mercredi à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, une foule a jeté des pierres contre un bâtiment de la mission onusienne.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje Kasi, a dit avoir demandé des investigations pour déterminer si la balle ayant coupé un câble électrique avait été tirée par la Monusco ou par les forces congolaises. Selon les premiers éléments disponibles, la balle venait de la base de la Monusco, a-t-il ajouté.

Le calme a été rétabli en milieu d'après-midi.

