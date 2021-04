Quatre morts et deux blessés dans une fusillade en Californie

Crédit photo © Reuters

ORANGE, Californie (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées, dont un enfant, lors d'une fusillade survenue mercredi dans un immeuble de bureaux de la ville d'Orange, dans la banlieue du sud-est de Los Angeles.

Le suspect, blessé dans un échange de coups de feu avec la police, a été placé en détention.

Le lieutenant de police, Jennifer Amat, a déclaré aux journalistes que des agents étaient arrivés sur les lieux de la fusillade vers 17h30, heure locale, alors que des coups de feu étaient en train d'être tirés. La police est alors entrée "en contact avec le suspect".

Elle a déclaré que trois adultes et un enfant avaient été retrouvés morts et que deux autres individus, dont le tireur, avaient été touchées par les tirs et avaient été transportés vers des hôpitaux proches.

Le département de police d'Orange a déclaré sur sa page Facebook officielle que la situation avait depuis été "stabilisée" et ne représentait plus une menace pour le public.

Les forces de l'ordre n'ont pas donné d'explication au geste du tireur.

Il s'agit de la troisième fusillade meurtrière aux Etats-unis en moins d'un mois.

Le 16 mars, huit personnes ont été tuées dans trois spas de la région d'Atlanta. Et 10 personnes ont été tuées le 22 mars lorsqu'un homme a ouvert le feu dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado. Les suspects de ces deux fusillades ont été arrêtés.

Réagissant sur Twitter aux événements de mercredi à Orange, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié la fusillade d'"horrible et déchirante".

(Alex Gallardo; version française Camille Raynaud et Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)