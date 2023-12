Quatre membres du Hamas arrêtés en Europe pour des projets d'attentat présumés

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Quatre hommes liés au Hamas palestinien soupçonnés de préparer des attentats contre des institutions juives en Europe ont été arrêtés en Allemagne et aux Pays-Bas, a annoncé jeudi le parquet fédéral allemand dans un communiqué. Les quatre suspects sont un ressortissant néerlandais, arrêté par la police néerlandaise à Rotterdam, ainsi que deux Libanais et un Egyptien qui ont été interpellés à Berlin, a précisé le parquet. Tous quatre sont membres de longue date du Hamas et ont des liens étroits avec les dirigeants de la branche armée du groupe islamiste, a-t-il ajouté. Selon le communiqué, un des Libanais, Abdelhamid Al A., a été chargé par les chefs du Hamas au Liban de se procurer des armes pour les acheminer à Berlin en vue d'éventuels attentats contre des institutions juives. "Après les terribles attaques du Hamas contre la population israélienne, les attaques contre les Juifs (...) se sont également multipliées dans notre pays ces dernières semaines", a commenté le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, dans un communiqué. "Nous devons donc faire tout notre possible pour garantir que les Juifs n'aient plus de nouveau à craindre pour leur sécurité dans notre pays", a-t-il ajouté. De nombreux pays européens sont en état d'alerte contre un risque accru d'attentats de la part d'islamistes radicalisés par la guerre dans la bande de Gaza. (Reportage de Petra Haverkamp, rédigé par Miranda Murray et Kirsti Knolle, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)