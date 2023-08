Quatre enfants et une femme morts dans des naufrages de bateaux de migrants

ATHENES (Reuters) - Quatre enfants sont morts noyés au large de l'île grecque de Lesbos et une femme a péri au large de l'île de Samos après le naufrage d'embarcations transportant des migrants depuis la Turquie voisine lundi, a annoncé le gouvernement grec. Les garde-côtes grecs ont secouru 23 personnes dans les eaux turques tôt lundi et quatre d'entre elles sont décédées, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis. Il s'agit d'un garçon de 8 ans et de trois filles âgées de 14 ans, 8 ans et 11 mois. Le porte-parole et les garde-côtes n'ont pas donné plus de détails concernant l'incident. Par ailleurs, une femme et un enfant ont été retrouvés inconscients au large de l'île de Samos dans la nuit et la femme est décédée malgré les efforts déployés pour la sauver, a-t-il précisé. La Grèce est l'un des principaux points d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants et les réfugiés qui fuient la pauvreté et les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Plus de 15.600 personnes sont arrivées en Grèce cette année, selon les données de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont près de 12.000 par la mer. En juin, des centaines de personnes se sont noyées dans les eaux internationales au large de la Grèce après que le chalutier à bord duquel elles voyageaient a chaviré alors qu'il se dirigeait vers l'Italie depuis la Libye. (Reportage Karolina Tagaris et Renee Maltezou ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)