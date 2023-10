Quatre combattants du Hezbollah tués dans des affrontements avec Israël

BEYROUTH/JERUSALEM, 21 octobre (Reuters) - Quatre combattants du Hezbollah sont morts samedi près de la frontière avec Israël, a annoncé le mouvement chiite libanais, dont les pertes s'élèvent désormais à 17 membres depuis la reprise des violences consécutive à l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. Selon une source sécuritaire au Liban, un combattant du Hezbollah est mort dans le secteur de Houla, en face de la localité israélienne de Margaliot qui, selon Israël, a été visée par un missile antichar. L'armée israélienne a dit avoir riposté. Le Hezbollah a par la suite déclaré que trois de ses membres avaient été tués dans des combats, sans plus de détails. Le groupe palestinien du Djihad islamique, présent au Sud-Liban, a fait état de son côté de la mort de l'un de ses combattants. (Rédactions de Jérusalem et Beyrouth, version française Bertrand Boucey)