Quatre civils tués et 11 blessés dans des frappes russes à Zaporijjia

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un bombardement russe sur la ville d'Orikhiv, dans la région ukrainienne de Zaporijia, a fait quatre morts et 11 blessés lors d'une distribution d'aide humanitaire, a déclaré lundi le gouverneur régional. Trois femmes et un homme, des civils âgés d'une quarantaine d'années, ont été tués, a annoncé Youri Malachko, ajoutant que la Russie avait lancé 36 frappes ciblant 10 localités de la région de Zaporijjia. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. La Russie et l'Ukraine nient prendre des civils pour cible. (Reportage Dan Peleshchuk à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer)