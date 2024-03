Quatre ans de suspension pour Paul Pogba !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) La sentence est tombée et elle est très lourde pour Paul Pogba. Le joueur de la Juventus a été condamné à quatre ans de suspension par le parquet antidopage italien a annoncé le club turinois ce jeudi 29 février. Convoqué pour un contrôle antidopage le 20 août 2023 après la rencontre de la première journée de Serie A face à l'Udinese, la Pioche était finalement contrôlé positif à la testostérone et suspendu provisoirement dès le 11 septembre 2023. À 30 ans, cette sanction sonne comme une fin de carrière pour l'international Français qui va faire appel de cette décision, assurant qu'il a consommé cette substance involontairement dans un complément alimentaire que lui avait conseillé un préparateur physique.