Quatre ans de prison pour une journaliste-citoyenne chinoise ayant couvert l'épidémie à Wuhan

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) -Une journaliste-citoyenne chinoise qui a couvert l'épidémie de coronavirus au début de l'année à Wuhan, dans le centre de la Chine, a été condamnée lundi à quatre ans de prison pour "provocation de troubles", a annoncé son avocat.

Zhang Zhan, qui est âgée de 37 ans, est la première personne à avoir été jugée pour avoir informé de la situation au plus fort de la crise sanitaire, en début d'année.

Elle fait partie d'un petit groupe d'individus dont les récits sur les hôpitaux surchargés et les rues vides de Wuhan ont décrit une situation plus dramatique que ce que les autorités chinoises disaient à l'époque.

"Nous ferons probablement appel", a ajouté son avocat, Ren Quanniu. "Mme Zhang estime qu'elle est persécutée pour avoir exercé sa liberté d'expression", avait-il dit avant son procès qui s'est tenu à Shanghai sept mois après son arrestation.

Les journalistes étrangers n'ont pas eu le droit d'accéder à l'intérieur du tribunal "en raison de l'épidémie", selon l'explication officielle qui leur a été fournie.

Kenneth Roth, directeur exécutif basé à Genève de l'ONG Human Rights Watch, a souligné pour sa part que le calendrier choisi par la Chine pour ce procès était révélateur.

"Le choix de cette période assoupie entre Noël et le Nouvel An laisse entendre que Pékin est gêné de condamner la journaliste-citoyenne Zhang Zhan à quatre ans de prison pour avoir tenu la chronique d'une version non censurée de l'épidémie de coronavirus à Wuhan", a-t-il tweeté.

Ancienne avocate vivant à Shanghai, Zhang Zhan est arrivée à Wuhan, épicentre de la pandémie dans la province du Hubei, le 1er février dernier.

Elle a mis en ligne sur YouTube de courtes interviews avec des habitants mais aussi des commentaires et des images d'un crématorium, d'hôpitaux et de l'Institut de virologie de la ville.

Arrêtée à la mi-mai, elle a observé une grève de la faim à la fin du mois de juin mais, selon son avocat, a été nourrie de force. Son état de santé est préoccupant: elle souffre notamment de maux de tête, de vertiges, de douleurs au ventre et sa pression artérielle est basse.

D'autres journalistes-citoyens ont également été portés disparus en Chine, parmi lesquels Fang Bin, Chen Qiushi et Li Zehua.

Aucune information concernant Fang Bin n'est disponible. Li Zehua est réapparu en avril dans une vidéo mise en ligne sur YouTube dans laquelle il dit avoir été placé de force en quarantaine. Chen Qiushi a été libéré de prison mais selon un de ses amis vit sous surveillance et n'a plus parlé en public.

Les autorités chinoises ont censuré les témoignages et récits critiques sur leur réaction initiale à la crise sanitaire, et des avertissements ont été adressés à des médecins et à des lanceurs d'alerte.

Les médias officiels soulignent quant à eux que la Chine, sous la conduite du président Xi Jinping, a réussi à endiguer le virus.

(Brenda Goh avec Yew Lun Tian à Pékinversion française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)