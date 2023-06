Quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France connaît ce mardi une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites, qui permettra à l'intersyndicale de jauger la vigueur de la mobilisation après six mois de contestation. La loi réformant le système des retraites a été validée en avril par le Conseil constitutionnel et les premiers décrets d'application, dont celui portant sur la mesure la plus décriée du report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, ont été publiés dimanche au Journal officiel. Le gouvernement, qui vise une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre, table sur un essoufflement de la contestation avant la trêve estivale. En visite lundi au Mont-Saint-Michel, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de tourner la page. "Maintenant le pays doit aussi continuer d'avancer", a dit le président de la République à des journalistes. "Je laisse passer des échéances de demain et des prochains jours mais l'objectif (...) après cette séquence est que l'ensemble des organisations patronales et syndicales qui sont prêtes puissent venir pour qu'on ouvre le jeu de la négociation la plus large et qu'on laisse sans tabou (...) discuter l'ensemble des partenaires sociaux d'un agenda important", a-t-il ajouté, en espérant un programme de discussions "d'ici à l'été" et "des conclusions robustes d'ici à la fin de l'année". Dans une interview au Journal du Dimanche, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a en revanche assuré que "le combat n'est pas perdu" pour les syndicats. "Jusqu'ici, on a déjoué tous les pronostics. Cela fait six mois que l'intersyndicale est mobilisée, c'est énorme", a-t-elle dit. "Les suites dépendront du niveau de la mobilisation mardi et du vote le 8?juin", a-t-elle poursuivi, en référence à l'examen prévu jeudi à l'Assemblée nationale d'une proposition du loi du groupe centriste Liot. PERTURBATIONS DANS LE TRANSPORT AÉRIEN Cette proposition, dernière contestation en date de la réforme au Parlement, a été vidée en commission de son article 1 abrogeant le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. L'article retoqué devrait néanmoins être réintroduit en séance jeudi par les députés Liot, augurant de nouveaux débats tendus au sein de l'hémicycle. Mardi, des manifestations sont attendues dans toute la France alors que la dernière journée de contestation, le 1er mai, avait réuni quelque 800.000 manifestants selon les autorités. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que 11.000 policiers et gendarmes seraient déployés mardi pour assurer la sécurité des manifestations, dont 4.000 à Paris. Le ministre a mis en garde contre la présence de "membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger" et dit avoir pris 17 interdictions administratives du territoire. Dans les transports, la SNCF prévoit un trafic "très légèrement perturbé" avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale. A Paris, le trafic sera normal sur le réseau de la RATP. Les perturbations promettent d'être plus importantes dans les aéroports : la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols au départ de l'aéroport Paris-Orly après le dépôt d'un préavis de grève par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Le programme de vols sera réduit aussi de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)