Quatennens se met en retrait de son rôle de coordinateur de LFI

PARIS (Reuters) - Visé par une main courante déposée par son épouse, le député La France insoumise (LFI) Adrien Quatennens a annoncé dimanche qu'il se mettait en retrait de ses fonctions de coordinateur de son parti.

Alors que le couple est en instance de divorce, son épouse Céline a récemment déposé contre lui une main courante à la suite d'une dispute.

Dans un communiqué posté sur Twitter, Adrien Quatennens donne des détails sur sa vie conjugale, déclarant notamment avoir "saisi le poignet" de son épouse et lui avoir pris son téléphone. Il évoque aussi "une gifle" lors d'une dispute survenue il y a un an.

"Je ne suis pas un homme violent", assure le député du Nord.

Adrien Quatennens dit se tenir à la disposition de la justice et tire les "conséquences politiques" de cet épisode en se retirant de son poste de coordinateur de LFI "pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi".

(Reportage Elizabeth Pineau)