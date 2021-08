Quartararo s'impose en patron

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Fabio Quartararo a signé sa cinquième victoire de la saison au Grand-Prix de Grande-Bretagne (40'20''579), le huitième succès de sa carrière. Le pilote Yamaha a maîtrisé sa course de bout en bout en prenant la tête à 16 tours de la fin pour ne plus jamais être inquiété. Le Français a devancé les Espagnols Alex Rins (Suzuki, +2''667) et Aleix Espargaro (Aprilia, +4''105). Le Niçois compte maintenant 65 points d'avance au classement général sur Joan Mir. Malgré une modeste 11e place à Silverstone aujourd'hui, Johann Zarco (Ducati, +16''339) remonte sur le podium du classement général. À noter que Jorge Martin et Marc Marquez ont abandonné après un choc impressionnant au premier tour de piste.