Qualifications Coupe du monde de football : Le Japon chute en Arabie Saoudite

par Adrien Verger (iDalgo)

6 matchs avaient lieu ce jeudi en Asie dans le cadre des qualifications pour la coupe du monde 2022 au Qatar. Le Japon s'est incliné en Arabie Saoudite sur le score de 1-0 et voit le mondial s'éloigner. Avec 3 points en 3 matchs, il faudra batailler pour inverser la tendance. Dans le même groupe B, les leaders australiens ont assuré contre l'Oman et poursuivent leur sans-faute avec 9 points en 3 matchs. L'Arabie Saoudite est 2e avec 9 unités également. La Chine gagne ses premiers points en venant à bout du Viêtnam sur le score de 3-2 avec le but de la victoire inscrit à la dernière minute du temps additionnel. Les Chinois sont 5e, le Viêtnam dernier avec 0 point. Dans le groupe A, l'Iran s'impose aux Emirats Arabes Unis 1-0 et conforte sa première place. Devant la Corée du Sud, vainqueur contre la Syrie 2-1. Enfin, l'Irak et le Liban se quittent dos à dos (0-0).