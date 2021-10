Qualification Coupe du Monde de football : La Centrafrique crée l’exploit

par Adrien Verger (iDalgo)

A l'occasion du deuxième tour de qualifications pour la coupe du monde 2022 au Qatar, huit matchs se disputaient sur le continent africain ce jeudi. Et l'exploit de cette journée est à mettre au crédit de la Centrafrique, tombeuse du Nigéria 1-0. L'équipe qui n'avait plus gagné depuis novembre 2019 a arraché la victoire à la 90e minute. Un succès qui lui permet de revenir à 2 points de son adversaire du jour, avec 4 unités. De son côté, la Tunisie a assuré contre la Mauritanie 3-0 et reste leader de son groupe avec 9 points en 3 matchs. Le Cap-Vert bat le Libéria 2-1 et prend la 2e place du groupe C. La République Démocratique du Congo se défait de Madagascar (2-0) et repasse devant la Tanzanie qui s'est inclinée face au Bénin 1-0. Les Béninois restent leaders du groupe J. La Guinée Equatoriale s'impose contre la Zambie et reste à 3 unités de la Tunisie. Le Rwanda, défait par l'Ouganda 1-0, est 4e du groupe E. Enfin, le Mali n'a pas fait de détail contre le Kenya (5-0) et garde la tête du groupe E.