Qualcomm va fournir des puces pour les casques Samsung et Google

Crédit photo © Reuters

par Stephen Nellis (Reuters) - Qualcomm a annoncé jeudi que Samsung Electronics et Google, filiale d'Alphabet's, allaient utiliser une nouvelle puce électronique qu'elle a conçue pour alimenter des casques de réalité virtuelle et mixte. La puce Qualcomm, appelée Snapdragon XR2+ Gen 2, sera capable de traiter les données provenant d'une douzaine de caméras à l'intérieur du casque. Cette annonce intervient alors que la concurrence pour la vente des casques de réalité mixte - par lesquels l'utilisateur a une vue du monde qui l'entoure et virtuelle à la fois - devrait s'intensifier cette année avec la sortie du casque Vision Pro d'Apple. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, a estimé que le fabricant de l'iPhone pourrait commencer à vendre le casque Vision Pro, d'une valeur de 3.500 dollars, et qui utilise la même puce conçue sur mesure que certains ordinateurs portables de la marque, à la fin du mois ou au début du mois de février. Google et Samsung n'ont pas précisé les produits dans lesquels ils prévoient d'utiliser la nouvelle puce de Qualcomm. (Reportage Stephen Nellis à San Francisco ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)