Qualcomm prévoit un T1 supérieur aux attentes avec l'enthousiasme pour l'IA

31 janvier (Reuters) - Qualcomm a annoncé mercredi une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour la période janvier-mars, alors qu'une nouvelle gamme de puces pour l'intelligence artificielle (IA) a contribué à sortir le groupe du creux vécu l'an dernier à cause du repli des ventes de smartphones. Le titre du groupe basé à San Diego, en Californie, a connu des mouvements en dents de scie dans les échanges boursiers d'après-clôture, prenant plus de 5% avant de se replier. Qualcomm a dit anticiper pour le trimestre actuel un bénéfice ajusté de 2,30 dollars par action et des ventes autour de 9,3 milliards de dollars. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice de 2,25 dollars par action et des ventes à 9,3 milliards de dollars, selon des données LSEG. Ces perspectives illustrent l'accélération des ventes de nouvelles puces Qualcomm disposant de caractéristiques destinées à faire fonctionner des 'chabots', des générateurs d'images et d'autres fonctionnalités liées à l'IA directement sur un appareil et non pas via des centres de données "cloud". Principal fournisseur mondial de puces pour smartphone - un marché dont les ventes ont reculé l'an dernier à un creux en dix ans -, Qualcomm doit faire face à une concurrence accrue, Huawei et Samsung Electronics proposant tous deux des téléphones équipés de puces "maison". Le fabricant de semiconducteurs a toutefois renouvelé en septembre dernier un contrat de fournisseur avec Apple, allant désormais jusqu'en 2026. Sur la période octobre-décembre, Qualcomm a enregistré un bénéfice ajusté de 2,75 dollars par action, battant le consensus qui ressortait à 2,37 dollars selon des données LSEG. Les ventes trimestrielles du groupe se sont établies à 9,94 milliards de dollars, alors que Wall Street anticipait un montant de 9,52 milliards de dollars. (Reportage Stephen Nellis à San Francisco, avec Arsheeya Singh Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)