Qualcomm prévoit un 4e trimestre supérieur aux attentes

Qualcomm prévoit un 4e trimestre supérieur aux attentes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Qualcomm a communiqué mercredi des prévisions de ventes et de bénéfice pour la période octobre-décembre supérieures aux attentes de Wall Street, alors le marché des smartphones rebondit après un creux et que le fabricant de semiconducteurs a renouvelé un contrat avec Apple. Le titre du groupe basé à San Diego, en Californie, prenait près de 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Qualcomm a dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre actuel compris entre 9,1 milliards et 9,9 milliards de dollars, avec un niveau médian dépassant donc les attentes des analystes qui anticipaient un montant de 9,2 milliards de dollars selon des données LSEG. Le groupe s'attend au dernier trimestre de l'année à un bénéfice ajusté compris entre 2,25 et 2,45 dollars par action, contre un consensus de 2,23 dollars par action. S'agissant de la période juillet-septembre, Qualcomm a enregistré 8,67 milliards de dollars de ventes et un bénéfice ajusté de 2,02 dollars par action. Les analystes prévoyaient en moyenne des ventes à 8,51 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 1,91 dollar, selon des données LSEG. Le fabricant de semiconducteurs avait annoncé en septembre avoir signé un nouveau contrat de fournisseur avec Apple allant jusqu'en 2026. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)