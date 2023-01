QatarEnergy et Chevron valident un projet pétrochimique à $6 mds

DOHA (Reuters) - QatarEnergy a annoncé dimanche une décision finale pour investir dans le complexe Ras Laffan Petrochemicals avec son partenaire Chevron Phillips Chemical, un projet à six milliards de dollars considéré comme le plus important du genre au Moyen-Orient.

Le complexe, qui devrait commencer à produire en 2026, inclut une unité de vapocraquage d'éthane d'une capacité de 2,1 millions de dollars d'éthylène par an.

Le site intégré inclut aussi deux unités de dérivés de polyéthylène à haute densité d'une capacité totale de 1,7 millions de tonnes par an, a dit le patron de QatarEnergy, Saad al-Kaabi Kaabi.

Annoncé initialement en 2019, le projet souligne la volonté des producteurs de pétrole du Moyen-Orient de se renforcer dans la pétrochimie - plastiques et matériaux d'emballage - afin de trouver de nouveaux marchés et ne plus dépendre seulement des exportations de pétrole brut et de gaz naturel.

Le complexe sera détenu à 70% par le groupe public QatarEnergy et à 30% par Chevron Phillips Chemicals, selon les termes de l'accord signé dimanche.

(Imad Creidi, Maha El Dahan, Nafisa Eltahir et Ahmed Tolba, Gilles Guillaume pour la version française)