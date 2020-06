Qantas va réduire de 20% de ses effectifs, augmenter son capital

Crédit photo © Reuters

par Jamie Freed

SYDNEY (Reuters) - Qantas Airways compte réduire d'au moins 20% ses effectifs et lever jusqu'à 1,9 milliard de dollars australiens (1,16 milliard d’euros) de fonds propres, dans le cadre d'un plan d'économie global lancé à la suite de la pandémie de coronavirus.

La compagnie aérienne australienne a également déclaré jeudi qu'elle allait immobiliser 100 avions pour une période maximale de 12 mois et retirer immédiatement les Boeing 747 restants de sa flotte, six mois avant la date prévue, compte tenu des restrictions de voyage imposées par la crise sanitaire du coronavirus.

Comme d'autres compagnies aériennes dans le monde, Qantas doit faire face à une baisse significative du nombre de passagers, l'Australie ayant fermé ses frontières pour tenter de contenir la pandémie, un mesure qui devrait être maintenue pour la majeure partie des vols internationaux jusqu'à l'année prochaine.

Ce plan d'économie qui, avec la baisse des dépenses de carburant, devrait permettre d'économiser environ 15 milliards de dollars australiens, se traduit par la première augmentation de capitale de Qantas en un peu plus de dix ans.

AVIONS CLOUÉS AU SOL

La compagnie prévoit de supprimer 6.000 postes sur un effectif de 29.000, dont la moitié à des postes non-opérationnels et au sol et l'autre moitié parmi le personnel de cabine, les pilotes et ingénieurs.

La compagnie prévoit également de mettre au chômage technique 15.000 autres salariés jusqu'à ce que l'activité se redresse. Alors que les vols intérieurs ont commencé à reprendre, Qantas prévoit d'atteindre 40% de sa capacité en juillet, 70% en 2021 avant un retour à la normal pour 2022, à mesure que les frontières extérieures des Etats seront rouvertes.

