Qantas va acheter 24 long-courriers auprès d'Airbus et de Boeing

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La compagnie australienne Qantas Airways a annoncé jeudi une commande d'avions long-courriers pour plusieurs milliards de dollars qui comprend 12 Airbus A350 et 12 Boeing 787, afin de remplacer sa flotte d'A330 et A380. Les livraisons sont prévues à partir de l'exercice 2027 et au cours de la prochaine décennie, a précisé Qantas. Dans le cadre de ces accords, la compagnie aérienne aura accès à 500 millions de litres de carburant aérien "durable" (SAF) par an, qui commencera à circuler à partir de 2028. Cela pourrait permettre au transporteur d'atteindre jusqu'à 90% de son objectif intermédiaire en matière de SAF pour 2030, a déclaré Qantas. (Rédigé par Rishav Chatterjee à Bangalore, version française Kate Entringer)