Pyongyang tire des missiles, Séoul et Washington lancent des exercices militaires

par Hyonhee Shin (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un test de tir de missiles de croisière, a rapporté lundi l'agence de presse officielle KCNA, alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont commencé leurs manoeuvres militaires annuelles que la Corée du Nord considère comme le prélude à une guerre. Kim Jong-un s'est rendu auprès de la marine nord-coréenne stationnée sur la côte orientale de la péninsule et a supervisé le test à bord d'un navire de guerre, selon KCNA, sans préciser la date de ce déplacement. L'opération avait pour but de vérifier "la fonction de combat du navire et les capacités de son système de missile" et d'améliorer les capacités des marins à lancer une "mission d'attaque dans une vraie guerre", a rapporté KCNA, selon laquelle le missile a atteint sa cible. Le ministère sud-coréen de la Défense a dit avoir détecté des signes d'un tir de missile mais a ajouté que les affirmations de KCNA étaient "exagérées" et "loin de la réalité", sans apporter plus de précisions. Ce tir intervient alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis commencent ce lundi leurs manoeuvres militaires estivales présentées comme une réponse commune à la menace nucléaire nord-coréenne. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que plusieurs scénarios seraient étudiés, comme des attaques terroristes, informatiques et de drones. (Version française Zhifan Liu)