Pyongyang reproche aux États-Unis et à la Corée du Sud d'alimenter les tensions

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a reproché lundi aux Etats-Unis et à la Corée du Sud d'alimenter les tensions dans la péninsule coréenne avec des exercices militaires conjoints, et a prévenu qu'elle considérerait comme une "déclaration de guerre" toute mesure militaire de Washington contre ses essais balistiques. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis d'"aggraver la situation" avec les récentes manoeuvres aériennes organisées conjointement avec la Corée du Sud. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, le ministère a aussi dénoncé les exercices de grande ampleur que les armées américaine et sud-coréenne vont lancer la semaine prochaine. Kim Yo-jong, l'influente soeur du numéro un nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré dans un communiqué distinct que Pyongyang considérera comme une "déclaration de guerre" toute mesure militaire des Etats-Unis contre ses tests d'armes stratégiques. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)