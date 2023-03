Pyongyang reproche à Washington un effondrement du contrôle des armements

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a accusé samedi les Etats-Unis d'être responsables de ce qu'elle considère comme un effondrement des systèmes internationaux de contrôle des armements et a déclaré que ses armes nucléaires étaient une réponse juste pour assurer l'équilibre des forces dans la région. "La péninsule coréenne est en train de devenir la plus grande poudrière et le plus grand champ d'entraînement à la guerre du monde en raison d'un plan d'expansion militaire mené par les États-Unis et leurs partisans", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un commentaire repris par l'agence de presse nationale KCNA. Les récentes décisions de la Corée du Sud et du Japon montrent que le renforcement militaire des États-Unis et de leurs partisans franchit une limite dangereuse et cela ne peut être toléré, a-t-il ajouté. Ces commentaires font suite à l'annonce vendredi par les États-Unis et la Corée du Sud de leur intention de mener des exercices militaires à grande échelle du 13 au 23 mars afin de renforcer la position défensive des alliés, notamment en se concentrant sur ce qu'ils appellent l'agression nord-coréenne. La Corée du Nord juge que ces exercices militaires conjoints sont la preuve que les États-Unis et leurs alliés sont hostiles et déterminés à changer le régime du Nord. (Reportage Jihoon Lee, version française Benjamin Mallet)