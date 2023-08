Pyongyang prépare des actions militaires pour protester contre le sommet Washington-Séoul-Tokyo

SÉOUL (Reuters) - La Corée du Nord pourrait lancer un missile balistique intercontinental ou entreprendre d'autres actions militaires pour protester contre un sommet prévu vendredi à Camp David entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, a déclaré jeudi un parlementaire sud-coréen, citant les services de renseignement du pays. Pyongyang pourrait également tenter de lancer un autre satellite espion à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, a déclaré à la presse Yoo Sang-bum, membre du parlement sud-coréen, après avoir rencontré le chef du Service national de renseignement. La Corée du Nord pourrait lancer le satellite pour célébrer l'anniversaire de sa fondation, le 9 septembre, a-t-il ajouté. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est fixé comme priorité d'effectuer un lancement au cours du second semestre de cette année, a indiqué Yoo Sang-bum. La Corée du Nord et la Russie sont convenus d'une large coopération en matière de défense lors d'une rencontre entre le ministre russe de la Défense et Kim Jong-un le mois dernier, a rapporté Yoo Sang-bum, citant les services de renseignement sud-coréens. "Le service national de renseignement s'attend à ce que la Russie et la Corée du Nord accélèrent leur coopération en matière de défense et il suit de près les mouvements afin de repérer tout transfert éventuel de technologie de missiles nucléaires de la Russie vers Pyongyang". (Reportage Ju-min Park et Soo-hyang Choi, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)