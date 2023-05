Pyongyang dénonce le pacte USA-Corée du Sud comme une escalade des tensions

Pyongyang dénonce le pacte USA-Corée du Sud comme une escalade des tensions













Crédit photo © Reuters

par Hyonhee Shin SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord considère le récent pacte signé par les Etats-Unis et la Corée du Sud pour renforcer le déploiement d'actifs stratégiques américains dans la région comme une escalade des tensions "au bord d'une guerre nucléaire", a rapporté lundi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ont tenu la semaine dernière à Washington un sommet durant lequel le chef de la Maison blanche a promis de donner à Séoul davantage d'informations sur ses projets nucléaires en cas de conflit avec la Corée du Nord, sur fond d'inquiétudes accrues à propos des avancées des programmes balistique et nucléaire de Pyongyang. Les deux dirigeants sont aussi convenus de renforcer les capacités défensives de la Corée du Sud et de déployer régulièrement des actifs stratégiques américains, dont un sous-marin à capacité nucléaire - une première depuis les années 1980. Aux yeux de la Corée du Nord, l'accord entre Washington et Séoul montre la volonté des deux alliés d'adopter "la plus hostile et agressive mesure" à l'égard de Pyongyang, a écrit la KCNA, citant Choe Ju-hyon, présenté comme un analyste en sécurité internationale. Le déploiement d'actifs stratégiques américains place la péninsule de Corée dans un "bourbier d'instabilité" et est destiné à bâtir des "blocs militaires agressifs et exclusifs" dans la région, a ajouté l'agence de presse officielle, évoquant une situation "au bord d'une guerre nucléaire". "Il s'agit du sinistre objectif hégémonique des Etats-Unis de faire de toute la Corée du Sud son principal avant-poste de guerre nucléaire et de s'en servir, de fait, pour réaliser sa stratégie de dominer le monde". (Reportage Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)