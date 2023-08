Pyongyang dénonce l'intrusion d'un avion de reconnaissance américain

SEOUL (Reuters) - L'armée nord-coréenne a fait décoller jeudi des avions de chasse en réponse à l'intrusion d'un avion de reconnaissance américain au-dessus de la zone économique de la Corée du Nord, au large de la côte Est, rapporte vendredi l'agence officielle KCNA. Cet incident est une "dangereuse provocation militaire" et la Corée du Nord envisage des mesures dissuasives pour empêcher de futures incursions, a déclaré un porte-parole de l'état-major des forces armées nord-coréennes cité par KCNA. Un député sud-coréen a déclaré jeudi, citant les services de renseignement de Séoul, que Pyongyang pourrait lancer un missile balistique intercontinental ou entreprendre d'autres actions militaires pour protester contre le sommet qui doit s'ouvrir vendredi à Camp David entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Joe Biden doit accueillir le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida dans la résidence présidentielle du Maryland avec l'objectif de resserrer les liens entre Séoul et Tokyo face aux défis stratégiques chinois et nord-coréen. La Corée du Sud et les Etats-Unis doivent parallèlement entamer lundi onze jours d'exercices militaires conjoints. (Josh Smith, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)