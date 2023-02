Pyongyang a tiré un missile balistique, dit Séoul

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré samedi un missile balistique de longue portée au large de ses côtes orientales, a annoncé l'état-major sud-coréen. Selon les autorités japonaises, le missile est retombé dans les eaux de la zone économique exclusive du Japon, plus d'une heure après son lancement. Le Premier ministre japonais Fumio Kisihda, qui a qualifié ce tir de menace pour la communauté internationale, a précisé lors d'un briefing que le missile semblait de "classe ICBM", c'est à dire un missile balistique intercontinental. Le missile pourrait avoir une portée de plus de 14.000 km, suffisante pour atteindre le continent américain, a indiqué le ministre japonais de la Défense. En Corée du Sud, qui a dénoncé le lancement comme une "violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", les chefs d'état-major interarmées ont déclaré que le missile avait parcouru environ 900 km avant de s'abîmer en mer. Ce tir intervient après les menaces proférées vendredi par la Corée du Nord qui a promis une réaction "forte et sans précédent" aux exercices militaires annuels conduits par Séoul et Washington. Le Conseil national de sécurité sud-coréen s'est réuni ce samedi et a convenu d'accroître la coopération en matière de sécurité avec les Etats-Unis et Japon. La Maison blanche, qui a fermement condamné le tir, a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger le territoire américain et les alliés régionaux. Ce tir "augmente inutilement les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région", a déclaré dans un communiqué Adrienne Watson, porte-parole du conseil de sécurité nationale. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a tiré l'an dernier un nombre record de missiles, dont des ICBM capables d'atteindre l'ensemble du territoire américain, tout en reprenant les préparatifs en vue du premier essai nucléaire depuis 2017. (Hyunsu Yim et Josh Smith, avec Steve Holland; version française Nicolas Delame et Laetitia Volga)