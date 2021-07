Putintseva tient son rang à Budapest

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Yulia Putintseva n'a pas tremblé en finale du tournoi WTA 250 de Budapest et a soulevé le deuxième trophée de sa carrière sur le circuit professionnel en battant Anhelina Kalinina 6-4 6-0. La Kazakhe a bien débuté la partie en faisant le double break d'entrée pour faire la course en tête. L'Ukrainienne a repris un jeu de service, mais n'a pas réussi à refaire son retard dans le premier set. Dans la seconde manche, la joueuse de 26 ans a profité de l'inexpérience de son adversaire pour enfoncer le clou à toute vitesse. Elle n'a pas laissé passer ses occasions de break et a conclu l'affaire en 1h12 de jeu. Putintseva remporte son premier titre depuis 2019 et devrait remonter à la 35e place mondiale lundi, tandis que Kalinina conforte sa place dans le Top 100.