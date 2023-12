Puma va arrêter de parrainer l'équipe nationale de football d'Israël

BERLIN (Reuters) - Puma va mettre fin à son parrainage de l'équipe nationale de football d'Israël l'année prochaine, a déclaré mardi un porte-parole du fabricant allemand de vêtements de sport, tout en précisant que cette décision a été prise avant l'attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu. "Alors que deux nouvelles équipes nationales signées (...) seront annoncées plus tard cette année et en 2024, les contrats de certaines fédérations telles que la Serbie et Israël expireront en 2024", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel. Le groupe précise que la décision a été prise en 2022 dans le cadre de la nouvelle stratégie de marque de Puma, conformément aux délais habituels de conception et de développement des maillots des équipes. Le Financial Times a été le premier à faire état de cette décision. Le mouvement de soutien à la cause palestinienne BDS ("Boycott, Désinvestissement et Sanctions") avait appelé par le passé au boycott de Puma en raison de son parrainage de l'équipe israélienne. Le conflit dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène depuis deux mois une vaste offensive en représailles à l'attaque du Hamas, a renforcé les appels au boycott pour les entreprises opérant dans la région. (Reportage Anirudh Saligrama à Bangalore et Miranda Murray à Berlin, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)