Puma enregistre un premier semestre plus faible en raison des effets de change

27 février (Reuters) - Le fabricant allemand de vêtements sportifs Puma a déclaré mardi s'attendre à un premier semestre 2024 en demi-teinte, encore plombé par des effets de change négatifs, mais il a maintenu les objectifs annuels qu'il avait donnés en janvier. "A l'aube de 2024, nous constatons que l'environnement de marché reste difficile", a déclaré le directeur général Arne Freundt dans un communiqué. Le secteur des vêtements de sport, touché par l'augmentation des coûts des matériaux et du fret, ainsi que par la démarque des stocks et l'augmentation des dépenses promotionnelles, a vu la demande s'affaiblir. Les clients, qui font face à l'inflation, ont également réduit leurs dépenses en produits coûteux. Au quatrième trimestre 2023, les ventes ajustées des effets de change dans la région Amériques ont chuté de 6,4% à 846 millions d'euros, avec l'effondrement de la valeur du peso argentin. A lire aussi... Les ventes corrigées des effets de change dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont également chuté de 5,2% sur l'année pour atteindre 667,9 millions d'euros, alors qu'elles avaient augmenté de 9,9% sur l'année au troisième trimestre. Cette baisse est principalement due à des niveaux de stocks généralement plus élevés dans le commerce, a déclaré Puma. Le groupe a réitéré ses prévisions pour 2024, à savoir une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires corrigé des effets de change et un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 620 et 700 millions d'euros. A la Bourse de Francfort, l'action Puma gagnait plus de 3% dans les premiers échanges. (Reportage Alexander Huebner, Linda Pasquini et Ozan Ergenay ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)