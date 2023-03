Puma anticipe un bénéfice d'exploitation quasi stable pour 2023

1er mars (Reuters) - Puma, le fabricant allemand de vêtements de sport, a annoncé mercredi s'attendre à une quasi stabilité de son bénéfice d'exploitation en 2023, en raison des effets de change et de la hausse des coûts de fret et des matières premières. La hausse des coûts des matières premières et du fret ainsi que le dollar fort, les démarques de stocks et les dépenses de promotion plus élevées ont exercé une pression sur les marges dans le secteur des articles de sport. La société prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts(Ebit) compris entre 590 millions et 670 millions d'euros cette année, avec une croissance des ventes ajustées d'environ 9% ("high-single-digit"). Puma a fait état d'un Ebit de 641 millions d'euros pour 2022, contre 557 millions un an plus tôt, un chiffre légèrement inférieur aux 644 millions d'euros attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv. Puma visait en 2022 un Ebit dans une fourchette de 600 à 700 millions d'euros. La marge brute a diminué de 420 points de base à 44,0% au quatrième trimestre, a déclaré la société, citant l'augmentation de l'activité promotionnelle à l'échelle du secteur sur fond de niveaux de stocks élevés sur le marché. (Reportage Linda Pasquini et Ozan Ergenay à Gdansk ; avec la contribution d'Alexander Hübner ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)