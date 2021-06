Pulitzer: Le Minneapolis Star Tribune distingué pour sa couverture de la mort de George Floyd

NEW YORK (Reuters) - Le Minneapolis Star Tribune a obtenu vendredi le prix Pulitzer du meilleur reportage d'actualité pour sa couverture de la mort de George Floyd, tandis que des journalistes Reuters et de The Atlantic se partagent celui du "journalisme explicatif".

Récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine, les Prix Pulitzer sont attribués depuis 1917.

Plusieurs des prix décernés cette année l'ont été pour la couverture de la pandémie de COVID-19, d'autres pour celle des mouvements de contestation qui ont émergé en mai 2020 dans la foulée du meurtre de George Floyd, tué par des policiers lors de son interpellation.

"Les groupes de médias de ce pays ont dû affronter la complexité de la couverture de la pandémie mondiale, le sursaut de la considération de la question raciale et une élection présidentielle amèrement disputée", a commenté Mindy Marques, qui codirige le conseil d'administration du prix Pulitzer, lors d'une cérémonie retransmise sur internet.

(Jonathan Allen et Gabriella Borter; version française Nicolas Delame)