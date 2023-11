Puissant séisme de magnitude 6,4 au Népal, des dizaines de blessés

(Reuters) - Un puissant séisme de magnitude 6,4 a frappé vendredi l'ouest du Népal, a rapporté le Centre national de sismologie. Au moins 20 blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré à Reuters Suresh Sunar, un responsable du district de Jajarkot, rattaché à la province de Karnali. "Je me trouve à l'extérieur. Nous rassemblons des détails mais, en raison du froid et de la nuit, il est difficile d'obtenir des informations concernant les zones isolées", a-t-il expliqué. "Nous avons mobilisé les services de secours." Le séisme s'est produit tard vendredi soir dans le district de Jajarkot, à quelque 500 kilomètres au sud de Katmandou, où la secousse a été ressentie. "Des maisons se sont effondrées. Les gens ont couru à l'extérieur. Je suis dehors, parmi une foule d'habitants terrifiés. Nous essayons de rassembler des informations concernant les dégâts", a dit à Reuters un responsable de la police. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à New Dehli, en Inde, à quelque 600 kilomètres de là, selon des témoins. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes fuyant dans les rues alors que des immeubles étaient évacués. Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), le séisme était d'une magnitude de 6,2 et s'est produit à 10 kilomètres de profondeur. (Reportage Aditya Kalra, Gopal Sharma, Shivam Patel et Gnaneshwar Rajan; version française Camille Raynaud)