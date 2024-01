Publicis va investir 300 ME sur trois ans dans l'intelligence artificielle

par Stephanie Hamel (Reuters) - Publicis a annoncé jeudi qu'il allait investir 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle (IA) au cours des trois prochaines années, avec l'objectif de placer l'IA au centre de ses opérations pour devenir le premier "système intelligent" de l'industrie publicitaire. En amont de la publication en février de ses résultats 2023, le groupe français a fait savoir qu'il entendait investir 100 millions d'euros dans l'IA dès cette année grâce à des "économies réalisées en interne". "Cet investissement n'aura donc pas d'impact sur la marge opérationnelle du groupe en 2024, et sera légèrement contributif à celle de 2025", a-t-il précisé dans un communiqué. Publicis a déclaré également que, selon des données préliminaires, sa croissance organique l'an dernier était de 6,3%, soit supérieure à la fourchette cible de 5,5%-6% annoncée en octobre dernier. Sur le plan stratégique, "il était important pour nous de montrer au marché financier qu'on part d'une position de force", a déclaré le directeur général du groupe, Arthur Sadoun, lors d'une conférence de presse, alors que les résultats récents solides de Publicis vont à rebours du ralentissement connu par l'industrie publicitaire. Dans son communiqué, Publicis indique que l'IA est placée au coeur de son organisation en plateforme pour regrouper l'ensemble de ses données propres dans une entité unique, CoreAI, dont le développement a débuté au deuxième semestre 2023 et dont les capacités seront déployées progressivement au premier semestre 2024. Une moitié des 100 millions qui seront investis dans l'IA cette année servira à la formation et au recrutement des équipes, est-il précisé dans le communiqué, tandis que l'autre moitié sera dédiée à l'achat de licences, de logiciels et d'infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud"). (Rédigé par Stéphanie Hamel et Jean Terzian)