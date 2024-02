Publicis s'accorde avec la justice américaine sur le travail de l'agence Rosetta dans le domaine des opioïdes

Publicis s'accorde avec la justice américaine sur le travail de l'agence Rosetta dans le domaine des opioïdes













1er février (Reuters) - Publicis Groupe SA: * UN ACCORD DE RÈGLEMENT CONCLU AUX ÉTATS-UNIS CONCERNANT LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR L' AGENCE ROSETTA DANS LE DOMAINE DES OPIOIDES * PUBLICIS HEALTH EST L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE DE ROSETTA, UNE AGENCE FERMÉE DEPUIS DIX ANS * ACCORD DE RÈGLEMENT PERMET DE CLORE TROIS ANNÉES DE DISCUSSION, ET SE CONCLUT PAR UN PAIEMENT NET DE 148 MILLIONS D'EUROS * CES TRANSACTIONS SERONT ENTIÈREMENT PRISES EN COMPTE DANS LES COMPTES DE PUBLICIS GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023 * ILS N'AURONT AINSI PAS D'IMPACT SUR LA GUIDANCE 2023 DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)